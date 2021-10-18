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МВД Великобритании усилит охрану членов парламента

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МВД Великобритании усилит охрану членов парламента
По мнению главы МВД Британии, убийство Дэвида Амесса не должно изменить отношения между законодателями и их избирателями. Фото: Pixabay

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила, что ведомство рассматривает вопрос об усилении охраны членов парламента при встречах с избирателями. Такое решение было предложено после того, как был убит британский депутат Дэвид Амесс во время встречи с избирателями.

Об этом сообщает The Hill.

"У британских законодателей есть множество возможностей усилить собственную защиту, например, заранее назначать встречи с избирателями и проверять людей, с которыми им предстоит встретиться", - заявила глава МВД Британии. Однако Патель признала, что для предотвращения будущих нападений можно сделать еще больше.

"Мы должны устранить все пробелы там, где, по нашему мнению, есть опасения", - сказала она.

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Министр сообщила, что вопрос о присутствии полиции на мероприятиях для избирателей рассматривается, добавив, что британское правительство сделает "абсолютно все" для защиты законодателей.

По мнению главы МВД Британии, убийство Дэвида Амесса не должно изменить отношения между законодателями и их избирателями.

15 октября было совершено нападение на британского депутата от Консервативной партии Дэвида Емесса. Он умер в результате ножевого ранения.

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Дата
18
октября

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