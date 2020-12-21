МВД Беларуси создало базу с информацией об участниках акций протестов

Протестующих в Беларуси теперь можно найти в единой базе. Фото: 24tv.ua

Единая информационная система учета участников акций протеста заработала в Министерстве внутренних дел Беларуси.

Об этом сообщило издание TUT.BY.

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"После событий 9 августа в Министерстве внутренних дел было принято решение о создании единой базы данных по всей республике, которая позволяла нам учитывать информацию об этих лицах, которые были задержаны или идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий, и в дальнейшем использовать эту информацию для работы", - заявили в МВД.

Контроль, учет и статистика - это 3 основные моменты в работе с системой.

В единой системе публикуют участников акций, пользователей чатов, администраторов Telegram-каналов. В базе указаны пол, возраст, регион, место работы, учебы и хобби человека.

В белорусском городе Новополоцк милиционеры задержали Деда Мороза после детского праздника и обвинили его в участии в протестах.