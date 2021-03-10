Мужья-близнецы иногда путают своих жен-близняшек

Свадьба близнецов / Newsflash

В Индонезии 2 идентичных брата-близнеца, по 20 лет, поженились с 2-мя идентичными сестрами-близнецами, по 19 лет. Все живут под одной крышей.

Елванда Джулианоп Хидаят впервые начал встречаться с Рани Нурхан в школе в индонезийском городе Сумеданг. Затем познакомил брата Елванду Елвинди Джунианфи с ее сестрой Рини Нурхан. Об этом пишет The Sun.

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Елвинди сказал, что, когда начал встречаться с Рани, то она поменялась именами с сестрой, поэтому сначала думал, что его девушку зовут Рини. Обе пары сыграли общее свадьбы 27 февраля. Теперь живут в одном доме. Но совместная жизнь неудобство потому пары признают, что даже им иногда трудно сказать, кто есть кто.

"Иногда мы их путаем. Я бы только что говорил с Рани, а вместо этого с Рини", - говорит Елвинди.

Отец братьев, 51-летний Нопи Хидаят, удивился, когда Елвинди впервые показал свою девушку семьи.

Близнецы прославились, попав в начале этого месяца на местное телевидение. Пары вместе поехали на медовый месяц. Все 4-в настоящее время счастливы и довольны славой.