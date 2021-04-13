Мужчины в Японии решили "забеременеть" - фото

Трое мужчин-чиновников в Японии смоделировали беременность. Они надели пиджаки с накладными животами.

В рамках эксперимента члены Либерально-демократической партии надели 7,3-килограммовые пиджаки с искусственными животами, как у будущих мам, пишет The Mainichi.

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Всем участникам проекта за 30 лет. Законодатели таким образом пытались узнать о физических неудобства, которые испытывают женщины на 7 месяце беременности. А собственный опыт они используют как справочный материал для разработки законопроекта, который будет касаться родов и воспитания детей.

"Я понял, что повседневные движения, такие как сиденья и стояния, тяжеловаты. Это тяжесть, которую я чувствую в своем животе, - тяжесть новой жизни", - пошутил 39-летний член Палаты представителей Масанобу Огура.





Американец Ари Нагель по прозвищу "Сперминатор" - донор спермы. От него уже родились 78 детей, и в настоящее время беременны еще 13 женщин.