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четверг, 03 декабря 2020 13:40

Мужчину весом 300 кг выносили краном

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Мужчину весом 300 кг выносили краном
Ален Панабьер весит 300 кг / Newsflash

На юге Франции пришлось привлекать кран и разбирать стену дома, чтобы эвакуировать в больницу мужчину весом 300 кг.

Ален Панабьер страдает ожирением. Его вытащили из дома краном после того, как пролежал без движения больше года. Об этом пишет британская газета The Daily Mail.

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53-летний Панабьер оказался в ловушке на 2-м этаже своего дома в городе Перпиньяне на юге Франции после того, как упал и сломал ногу в июле 2019-го. Мужчину нельзя было переместить в больницу по лестнице, потому что не проходил в дверь комнаты.

После падения Алена кормил и мыл брат Жан-Клод. Городским властям удалось эвакуировать его в больницу. К операции привлекли более 50 человек - полицейских, пожарных и медиков. Окно дома рядом с улицей разобрали, чтобы пациента можно было переместить горизонтально на специальную платформу, подвешенную к стотонному крану. Затем опустили на специальную машину скорой помощи и доставили в местную больницу. Через некоторое время под наблюдением медиков он сможет начать двигаться. Однако слишком быстро это делать нельзя делать, чтобы не возник тромбоз, ведь мужчина слишком долго был неподвижен.

Перед началом эвакуации в здании установили дополнительные металлические опоры, а остальных жителей попросили покинуть дома. С узкой наклонной улицы убрали фонарные столбы. Пожарные боялись обвала пола или всего здания. Спасательную операцию долго откладывали из-за пандемии.

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03
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