Мужчину признали невиновным в убийстве после 37 лет тюрьмы

Главной зацепкой для освобождения мужа стали результаты экспертиз. Фото: Pixabay

Верховный суд Британской Колумбии признал невиновным жителя Канады, который отсидел за убийство детей 37 лет.

Об этом пишет The Globe and Mail. В 1982 году жителя Канады Томаса Йебеса приговорили к пожизненному заключению за убийство двух приемных сыновей. Спустя 37 лет суд признал его виновным, руководствуясь результатами экспертиз.

В доме Йебеса произошел пожар из-за неосторожности детей, в результате которой погибли два сына в возрасте 6 и 7 лет. Благодаря вскрытию удалось выяснить, что в трахее и бронхах ребят не было дыма. Это означает, что они умерли до начала пожара. Томаса Йебеса приговорили к пожизненному заключению.

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Главной зацепкой для освобождения мужа стали результаты экспертиз. Установили, что растительный наполнитель, которыми были набиты матрасы мальчиков, опасен материалом из-за того, что склонен к беспламенного горения, при котором может тлеть часами. То есть дети задохнулись задолго до того, как дым раскинулся по всему дому.

В Мариуполе Донецкой области в съемной квартире в Центральном районе города нашли убитыми 19-летнюю женщину и 23-летнего мужчину. Тела обнаружил хозяин квартиры 27 февраля. Следователи открыли уголовное производство. Причастных к преступлению устанавливают.