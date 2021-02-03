Мужчине грозит тюрьма из-за вечеринки во время карантина

Полицейские накажут участников подпольной вечеринки. Фото: slon.fr

Во Франции, в городе Круа, мужчина устроил вечеринку в квартире площадью 20 м². Там, несмотря на карантин, собралось 35 человек.

Хозяину празднования грозит 15 тыс. евро штрафа или заключение сроком до одного года, сообщает Национальная полиция Франции.

Остальные участники были оштрафованы на 135 евро.

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Во Франции из-карантинных ограничений в условиях пандемии Covid-19 закрыты рестораны и бары, крупные торговые центры, кинотеатры и театры, спортивные залы, бассейны. Также действуют ограничения на публичные собрания.

По состоянию на 1 февраля в стране с начала пандемии Covid-19 в марте 2020 выявлен 3201461 случай инфицирования; 76512 человек умерли.