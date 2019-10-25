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пятница, 25 октября 2019 17:42

Мужчина женился на любимой за несколько часов до смерти от рака
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Британец 33-летний Гарри Смарт женился на своей партнерше и матери своих 6 детей Лоре Смарт, за несколько часов до смерти от рака
Фото: Laura Smart
Британец 33-летний Гарри Смарт женился на своей партнерше и матери своих 6 детей Лоре Смарт, за несколько часов до смерти от рака
Британец 33-летний Гарри Смарт женился на своей партнерше и матери своих 6 детей Лоре Смарт, за несколько часов до смерти от рака
Британец 33-летний Гарри Смарт женился на своей партнерше и матери своих 6 детей Лоре Смарт, за несколько часов до смерти от рака

Британец 33-летний Гарри Смарт женился на своей партнерше и матери своих 6 детей Лоре Смарт за несколько часов до смерти от рака.

Пара планировала пожениться в следующем году. И в прошлом месяце врач сообщил семью, Гарри последняя стадия рака легких, сообщает metro.co.uk.

"После того, как ему поставили диагноз, Гарри сказал, что хочет умереть женатым мужчиной. Мы начали планировать церемонию, потому что думали, что у нас есть больше времени. Но результаты анализов показали, что его тип рака - неизлечимый и чрезвычайно агрессивен. Ему оставалось жить всего несколько дней", - рассказала Лора.

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Работники госпиталя согласились помочь организовать их свадьбу, чтобы воплотить мечту мужа.

"Мы с матерью вышли приобрести обручальные кольца. А когда пришли назад, то оказалось, что уже все устроено. Украсили больничную палату, сделали небольшой фуршет и позвали священника. Свадьбу назначили на 19:00", - говорит она.

Впервые человек обратился к врачам в июле. Жаловался на сильную боль в груди и спине. Гарри начал стремительно худеть и не мог спать. Ему сделали биопсию, откачали всю жидкость с легких. А потом сообщили о диагнозе.

"Он сказал клятву, одел кольцо и поцеловал меня. На свадьбе было 25 человек. Нас одновременно поздравляли и прощались с ним. В ту ночь я лежала на больничной койке вместе с ним. Смотрели "Форсаж 8" и я уснула. Когда проснулась через несколько часов, спросила что-то у него, а он промолчал. Смотрел на меня долгим взглядом. Потом увидела, что кислородная маска съехала набок, он не дышал", - говорит Лора.

По словам женщины, они пробыли в браке всего 7 часов, и они сделали ее счастливой.

12 сентября от рака умер 7-летний Артем Могила, который жил в Щербанях под Полтавой.

Болел мальчик с 2015-го. Диагноз - острый лимфобластный лейкоз. За 3,5 года ребенок перенес 6 курсов химиотерапии. Родители надеялись, что болезнь отступила. В сентябре 2018-го Артем должен пойти в 1-й класс Розсошенской гимназии, но у него случился рецидив.

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