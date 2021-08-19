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четверг, 19 августа 2021 09:34

Мужчина загремел в тюрьму за отказ носить защитную маску

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Мужчина загремел в тюрьму за отказ носить защитную маску
Британца посадили в тюрьму за прогулки без маски. Фото: shutterstock

40-летний Бенджамин Глинн из Великобритании приехал в Сингапур и отказывался там носить защитную маску. Местный суд приговорил нарушителя к шести неделям тюрьмы.

Об этом сообщило издание CNN.

Глинна признали виновным по четырем пунктам обвинения. В мае он не надел маску в поезде, в июле на судебном заседании также проигнорировал коронавирусные ограничения. Даже угрожал судье и государственным служащим.

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Суд ранее назначил ему психиатрическую экспертизу из-за агрессивного поведения.

Глинн уверен, что обвинения незаконны. Требует отдать ему паспорт и хочет вернуться в Великобританию.

В испанском Мадриде мужчина выбил глаз медработнику, сделавшему замечание, что у того не было защитной маски на лице.

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