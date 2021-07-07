Мужчина в маске взял в заложники сотрудников "Сбербанка" (обновлено)

В России неизвестный напал на отделение "Сбербанка" и взял два человека в заложники. Фото: bazabazon

В российской Тюмени неизвестный ворвался в отделение "Сбербанка" и взял в заложники сотрудников.

На переговоры пришли другие сотрудники банка, - сообщило агентство ТАСС.

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Неизвестный зашел в банк в маске и с рюкзаком, из которого торчат провода. Он передал записку работнику с требованием выдать ему 15 млн руб.

Более 50 человек эвакуировали из жилого дома, на первом этаже которого находится отделение.

Информацию о нападении подтвердило министерство внутренних дел России. МВД сообщает, что в заложниках в офисе в Тюмени - два сотрудника банка. Злоумышленник требует средства и утверждает, что у него в сумке "опасный предмет".

Полиция задержала мужчину. Никто не пострадал. Неизвестный угрожал взрывом, однако взрывных устройств в итоге не обнаружили. При нем был муляж, а сам мужчина "обращался за помощью к психиатру и принимал препараты". Он стоит на психиатрическом учете, сообщили в полиции.

"Злоумышленник задержан, пострадавших нет. "Сбербанк" благодарит правоохранительные органы за слаженную работу и задержание преступника", - сказали в пресс-службе банка.

Студенты колледжа Чжунба Нанкинского педагогического университета в китайской провинции Цзянсу держали в заложниках 55-летнего директора учебного заведения. Они боялись, что их дипломы будут обесценены после "слияния" колледжа и института.