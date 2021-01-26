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вторник, 26 января 2021 13:28

Мужчина умер от чрезмерного оргазма во время секса с проституткой

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Мужчина умер от чрезмерного оргазма во время секса с проституткой
Город Фаломбе / Daily Star

В африканской стране Малави мужчина внезапно умер во время секса с проституткой из-за чрезмерного оргазма.

Причину смерти 35-летнего Чарльза Маджавы определили как "экстремальный оргазм" после того, как он умер во время посещения проститутки в городе Фаломбе. Об этом пишет Daily Star.

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Покойный потерял сознание во время секса с женщиной в торговом районе города и вскоре умер. Проститутка обсудила дело с коллегами, прежде чем сообщить о смерти в полицию.

Полиция и судмедэксперт из Медицинского центра Мигово осмотрели тело и подтвердили, что 35-летний Маджава умер от чрезмерного оргазма, повлекшего разрыв кровеносных сосудов в головном мозге. Полиция заявила, что проститутка не ответственна за смерть, никаких обвинений ей не предъявлено.

Маджаву доставили в родное село Матепве, где похоронили. Трагический инцидент стал причиной для шуток в Малави. Сообщение в соцсетях об инциденте стали вирусными в течение нескольких месяцев. Многие интересовался, что именно могла делать проститутка, чтобы добиться такого впечатляющего результата.

Между тем, в ночь с 21 на 22 декабря, отметили День оргазма. По статистике 30-40% женщин или совсем не испытывают оргазма или испытывают его крайне редко. Оргазм можно почувствовать во время занятий спортом, медитации или мощного эмоционального перенапряжения. Он может произойти во сне. А регулярные оргазмы снижают риск развития рака простаты.

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