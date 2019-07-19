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пятница, 19 июля 2019 18:15

Мужчина убил свою жену секс-игрушкой

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В Германии 52-летний Ральф Янкус убил свою жену 49-летнюю Кристель во время экстремальной БДСМ сессии.

Женщина умерла через несколько дней после свадьбы, от развил кишечника, сообщает metro.co.uk.

Автор: CEN
  49-летняя Кристель Янкус умерла через несколько дней после бракосочетания с 52-летним Рафаэлем Янкусом
49-летняя Кристель Янкус умерла через несколько дней после бракосочетания с 52-летним Рафаэлем Янкусом

Смертельные ранения оставило зубчатое колесо Вартенберга. Его используют во врачебной практике для проверки нервных окончаний на коже.

По словам Янкуса, когда Кристель стало плохо, он отвезти ее в больницу, но та отказалась. Через четыре дня, когда пара обратилась за помощью, врачи уже ничего не могли сделать.

Друзья женщины вспоминают, что Кристель часто говорила о своем фетише экстремального секса. По словам сына погибшей, она была психически неуровновешеной и находилась под абсолютным контролем Янкуса.

Автор: Rex Shutterstock
  Разрыв кишечника во время БДСМ игр оставило зубчатое колесо Вартенберга. Его используют во врачебной практике для проверки нервных окончаний на коже
Разрыв кишечника во время БДСМ игр оставило зубчатое колесо Вартенберга. Его используют во врачебной практике для проверки нервных окончаний на коже

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Пара встречалась с 2011 года. В 2017 году Кристель заявляла в полицию об избиении Янкусом. Но через некоторое время отозвала свою жалобу.

После этого проходила реабилитацию в психиатрической клинике.

"Я говорил матери, что она слишком много ему позволяет и все прощает. Предварял, что это до добра не доведет, и она меня не слушала", - говорит сын.

Накануне свадьбы, в 2018 году женщина сбежала питомнику для женщин.

Автор: CEN
  49-летняя Кристель Янкус умерла через несколько дней после бракосочетания с 52-летним Рафаэлем Янкусом
49-летняя Кристель Янкус умерла через несколько дней после бракосочетания с 52-летним Рафаэлем Янкусом

"Мы знаем, что он бил ее и заставлял принимать наркотики. Однажды Ральф избил ее за то, что она без его разрешения вышла из квартиры и пошла в парикмахерскую. Она имела травмы по всему телу, особенно возле половых органов", - рассказывает он.

Через несколько месяцев после возвращения, Кристель заявила что женится с Ральфом. Янкус более 30 лет принимал участие в БДСМ группах. Мужчину приговорили к 18 мес. условно.

Через несколько дней после объявления о браке в соцсетях Ральф написал:

"Хочу поблагодарить всех за поздравления. Но, к сожалению, моя дорогая жена внезапно умерла через восемь дней после нашей свадьбы. Все счастье, которое я знал, я почувствовал за годы сожительства с моей женой".

Есть книги, которые многие хотели бы приобрести, но новых тиражей нет, а имеющиеся экземпляры никто не согласится продать. Один из таких фолиантов - книга-фотоальбом под названием "Sex". 128 страниц сексуальных фантазий Мадонны в образе госпожи Диты.

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