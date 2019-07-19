Мужчина убил свою жену секс-игрушкой

В Германии 52-летний Ральф Янкус убил свою жену 49-летнюю Кристель во время экстремальной БДСМ сессии.

Женщина умерла через несколько дней после свадьбы, от развил кишечника, сообщает metro.co.uk.

Автор: CEN 49-летняя Кристель Янкус умерла через несколько дней после бракосочетания с 52-летним Рафаэлем Янкусом

Смертельные ранения оставило зубчатое колесо Вартенберга. Его используют во врачебной практике для проверки нервных окончаний на коже.

По словам Янкуса, когда Кристель стало плохо, он отвезти ее в больницу, но та отказалась. Через четыре дня, когда пара обратилась за помощью, врачи уже ничего не могли сделать.

Друзья женщины вспоминают, что Кристель часто говорила о своем фетише экстремального секса. По словам сына погибшей, она была психически неуровновешеной и находилась под абсолютным контролем Янкуса.

Автор: Rex Shutterstock Разрыв кишечника во время БДСМ игр оставило зубчатое колесо Вартенберга. Его используют во врачебной практике для проверки нервных окончаний на коже

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Пара встречалась с 2011 года. В 2017 году Кристель заявляла в полицию об избиении Янкусом. Но через некоторое время отозвала свою жалобу.

После этого проходила реабилитацию в психиатрической клинике.

"Я говорил матери, что она слишком много ему позволяет и все прощает. Предварял, что это до добра не доведет, и она меня не слушала", - говорит сын.

Накануне свадьбы, в 2018 году женщина сбежала питомнику для женщин.

Автор: CEN 49-летняя Кристель Янкус умерла через несколько дней после бракосочетания с 52-летним Рафаэлем Янкусом

"Мы знаем, что он бил ее и заставлял принимать наркотики. Однажды Ральф избил ее за то, что она без его разрешения вышла из квартиры и пошла в парикмахерскую. Она имела травмы по всему телу, особенно возле половых органов", - рассказывает он.

Через несколько месяцев после возвращения, Кристель заявила что женится с Ральфом. Янкус более 30 лет принимал участие в БДСМ группах. Мужчину приговорили к 18 мес. условно.

Через несколько дней после объявления о браке в соцсетях Ральф написал:

"Хочу поблагодарить всех за поздравления. Но, к сожалению, моя дорогая жена внезапно умерла через восемь дней после нашей свадьбы. Все счастье, которое я знал, я почувствовал за годы сожительства с моей женой".

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