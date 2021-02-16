Мужчина прожил 8 мин после прививки от коронавируса

В Греции 85-летний мужчина умер через 8 мин после вакцинации от коронавируса. Фото: neakriti.gr

В греческом городе Ираклион 85-летний мужчина умер через 8 мин после вакцинации от коронавируса.

Когда мужчина прибыл в больницу, у него собрали анамнез и противопоказаний к вакцинации не обнаружили. Об этом пишет Neakriti.gr.

После вакцинации мужчина потерял сознание. Врачи пытались вернуть его к жизни. Мужчина очнулся на 5 мин и снова потерял сознание.

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Медики боролись за его жизнь около 50 мин, но спасти не смогли.

По мнению врачей, произошла внезапная смерть, совпавшая с вакцинацией.

В США 56-летний врач Грегори Майкл сделал прививку вакциной Pfizer и умер через 16 дней. Через три дня после вакцинации мужчина заметил красные пятна на руках и ногах, свидетельствующие о подкожном кровоизлияние. При обследовании у него обнаружили острую нехватку тромбоцитов.