Мужчина попал в больницу, засунув себе в прямую кишку ножку от стула

Ножка стула / "МК"

В России мужчина попал в больницу после того, как попытался измерить длину своей прямой кишки ножкой от стула.

После эксперимента "измерительный прибор" не удалось извлечь самостоятельно. Об этом пишет российская МК.

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Разнорабочий московской столовой решил измерить длину своей прямой кишки и использовал для этого лакированную ножку от стула. Инцидент произошел 24 февраля в квартире 49-летнего экспериментатора после употребления алкоголя.

Для измерения использовал ножку от стула, которую ранее привез с дачи. Исследование закончилось госпитализацией, ибо предмет длиной полметра извлечь самостоятельно не удалось. Мужчина уверен, что потерпел неудачу, потому что забыл привязать к "прибору" шнурок.