Мужчина поджег себя возле резиденции президента

В Вашингтоне мужчина поджег себя. Фото: cnbc.com

Секретная служба сообщила, что в среду неизвестный мужчина поджег себя напротив Белого дома.

Инцидент произошел в Президентском парке в Вашингтоне, сообщает CNBC.

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Представители спецслужбы и полиции потушили мужчину и оказали первую помощь. После чего пострадавший был госпитализирован с ожогами.

Правоохранители устанавливают подробности происшествия.

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