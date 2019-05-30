Мужчина поджег себя возле резиденции президента

Секретная служба сообщила, что в среду неизвестный мужчина поджег себя напротив Белого дома.
Инцидент произошел в Президентском парке в Вашингтоне, сообщает CNBC.
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Представители спецслужбы и полиции потушили мужчину и оказали первую помощь. После чего пострадавший был госпитализирован с ожогами.
Правоохранители устанавливают подробности происшествия.
7 человек погибли и 16 пропали без вести в результате опрокидывания туристического катера на реке Дунай в Будапеште. Прогулочный катер Hableany столкнулся с другим судном во время швартовки у здания мэрии.
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