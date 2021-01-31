Мужчина поджег себя в центре Москвы: видео

В центре Москвы на ул. Тверской мужчина совершил попытку самосожжения.
Мужчина облил себя бензином и поджег, сообщает Telegram-канал 112.
До приезда спасателей очевидцы и сотрудники полиции пытались самостоятельно его потушить. Пострадавшего с 60% ожогов тела отвезли в реанимацию.
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По предварительной информации, мужчину зовут Виктор Руденко и его поступок не связан с акциями протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Он якобы боролся с мошенниками, которые обманули его и отобрали квартиру.
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