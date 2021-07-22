Мужчина переоделся женщиной, чтобы сесть на самолет

Мужчина использовал отрицательный результат ПЦР-теста жены при посадке в самолет / Getty Images

Мужчина замаскировался под женщину, чтобы сесть на самолет после положительного теста на Covid-19 в Индонезии.

Он надел никаб, накрывавший его с головы до пят, чтобы сесть на рейс внутри страны. Об этом пишет CNN.

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Эго обнаружили бортпроводники уже в салоне самолета во время полета, когда увидели, как он зашел в туалет женщиной, а вышел мужчиной. Он использовал удостоверение личности жены и ее отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, чтобы сесть в самолет в аэропорту столицы Джакарты.

Бортпроводники сообщили об инциденте полиции и администрации аэропорта Тернате, куда летел самолет. Там мужчину задержали при посадке.

Офицер здравоохранения на месте немедленно проверил мужчину на Covid-19, и ПЦР-тест оказался положительным. После этого аэропорт связался с командой по борьбе с Covid-19, чтобы эвакуировать мужчину в средствах индивидуальной защиты, а затем доставить его на машине скорой помощи в его дом в Тернате для самоизоляции. Там за ним будут наблюдать офицеры оперативной группы. По окончании самоизоляции местная полиция намерена привлечь мужчину к ответственности. Ему грозит арест.

Случаи Covid-19 быстро распространяются по Индонезии, четвертой по численности населения стране на Земле – 271 млн человек. Там зарегистрировано почти 3 млн случаев заболевания, а число погибших – около 75 тыс. человек.

В мире снова начала расти смертность от Covid-19. Среди возможных причин называют замедление вакцинации, ослабление карантина и быстрое распространение штамма Delta. Количество летальных случаев увеличилось после девяти недель спада, заявляют специалисты ВОЗ.