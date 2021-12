Мужчина несколько лет не мог нормально дышать через ноздрю: рентген шокировал

Мужчина случайно вырастил зуб в собственном носу. Фото: pixabay.com

У 38-летнего жителя Нью-Йорка Соединенных Штатов Америки вырос зуб в носу. Мужчина жаловался, что несколько лет испытывает проблемы с дыханием через правую ноздрю.

Статья об этом появилась в научном журнале The New England Journal of Medicine, пишет Mail Online.

Обнаружили в носу американца "твердую безболезненную белую массу" после риноскопии. Выяснилось, что это 14-миллиметровый зуб, выросший в ненужном месте. Это явление называется эктопическим зубом.

Мужчине сделали успешную операцию и удалили зуб. Через три месяца проблемы с дыханием прекратились. По словам медиков, другие проблемы со здоровьем или аномалиями у пациента не выявили.

Эктопические зубы встречаются чаще других эктопических частей тела. Однако в носу они появляются очень редко.

