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вторник, 07 декабря 2021 02:52

Мужчина несколько лет не мог нормально дышать через ноздрю: рентген шокировал

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Мужчина несколько лет не мог нормально дышать через ноздрю: рентген шокировал
Мужчина случайно вырастил зуб в собственном носу. Фото: pixabay.com

У 38-летнего жителя Нью-Йорка Соединенных Штатов Америки вырос зуб в носу. Мужчина жаловался, что несколько лет испытывает проблемы с дыханием через правую ноздрю.

Статья об этом появилась в научном журнале The New England Journal of Medicine, пишет Mail Online.

Обнаружили в носу американца "твердую безболезненную белую массу" после риноскопии. Выяснилось, что это 14-миллиметровый зуб, выросший в ненужном месте. Это явление называется эктопическим зубом.

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Мужчине сделали успешную операцию и удалили зуб. Через три месяца проблемы с дыханием прекратились. По словам медиков, другие проблемы со здоровьем или аномалиями у пациента не выявили.

Эктопические зубы встречаются чаще других эктопических частей тела. Однако в носу они появляются очень редко.

Чистить зубы нужно дважды в день без сильного нажима на щетку, чтобы не травмировать эмаль и десну. Лучше всего это делать круговыми движениями. Для межзубных щелей использовать специальную нить или ерши. Подробнее об уходе за полостью рта - по ссылке.

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