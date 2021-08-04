Муж Тимановской получил польскую гуманитарную визу

Арсений Зданевич сначала выехал в Украину. Фото: championat.com

Муж белорусской спортсменки Кристины Тимановской Арсений Зданевич получил польскую гуманитарную визу.

Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, передает Onet.pl.

Из соображений безопасности он отказался предоставлять больше информации.

"В средствах массовой информации появляется различная информация о том, что госпожа Тимановская должна высадиться в том или ином месте. Мы не комментируем это, потому что мы не хотим способствовать деятельности служб других стран, которые, возможно, захотят действовать негативно в этом плане", - сказал Мюллер.

Польша готова предоставить Тимановской поддержку в спортивной карьере, если она этого пожелает.

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Тимановская сегодня прибыла в Вену. МИД Австрии ожидает, что оттуда она вылетит в Польшу.

Арсений Зданевич сначала выехал из Беларуси в Украину. Между спортсменкой и тренерским штабом сборной Беларуси произошел конфликт. За критику тренеров Тимановскую сначала исключили из команды, а затем перед планируемым забегом на 200 м приказали собирать вещи и отвезли в аэропорт. Там спортсменка обратилась за помощью к полицейским. Женщина заявила, что боится возвращаться домой в Беларусь, поскольку там ей может грозить тюремное заключение. Польша и Чехия уже официально предложили белорусской легкоатлетке защиту и убежище.