Мутировавший коронавирус добрался до России

В России обнаружили штамм британского коронавируса. Фото: pixabay.com

В России обнаружили штамм британского коронавируса.

О заражении было известно еще в конце прошлого года. Поскольку из Великобритании в Россию в период с ноября по 22 декабря, когда было приостановлено авиасообщение, прилетели более 7 тыс. человек. У 32 из пассажиров обнаружили вирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Мы нашли их, у них у всех был отобран материал. Мы до конца прошлого уже года увидели, что у нас есть вариант того же штамма из Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог", - заявила она, передает "Россия 1".

Добавила, что системы ПЦР-диагностики и зарегистрированные в РФ вакцины эффективны и в отношении этого штамма. Он не является более опасным, но он может быть более заразным.

Самым опасным новый британский штамм коронавируса является для детей и подростков. Именно они могут заражаться им интенсивно, сообщила епидемиолог Лондонского университета королевы Мария диптих Гурдасани.