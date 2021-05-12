Мусоровоз задавил мальчика, который спал в мусорном баке

Мусоровоз раздавил мальчика.

В Австрии мусоровоз раздавил 13-летнего мальчика, который заснул в промышленном мусорном баке.

В баке также спали двое других детей. Одному удалось спастись, а другой получил незначительные травмы, пишет BBC.

Водитель узнал, что в контейнере есть люди, когда перебросил его в кузов грузовика. Полиция устанавливает, почему мальчики спали на улице.

Директор благотворительной организации West Coast Youth and Community Support Джо Кларк рассказала, что эти ребята были "частыми гостями" в их центре, и персонал их знал. По ее словам, погибший парень не был бездомным.

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"Он был молодым человеком, который, как и многие молодые, пытался сориентироваться и найти свое место во взрослой жизни, и по разным причинам спал на улице", - сказала Кларк.

В Одессе мусоровоз сбил 8-летнего ребенка. Мальчик ехал на велосипеде по проезжей части. Водитель ребенка не заметил, поэтому он оказался под колесами.