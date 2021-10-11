"Мукбанг" и "ханбок" - 26 корейских слов добавили в Оксфордский словарь

В Оксфордский словарь добавят 26 слов корейского происхождения.
Они касаются корейской культуры и кулинарии, говорится на сайте словаря.
Успех корейской музыки, фильмов и сериалов привел к росту интереса к поп-культуре Южной Кореи во всем мире. Это явление получило название "халлю" - "корейская волна".
В словарь вошли также названия корейских блюд: банчан, бульгоги, кимбап и другие. Также добавили слова:
"ханбок" ㅡ традиционная корейская одежда;
"эгё" ㅡ милый;
"мукбанг" ㅡ видеоблог, в котором человек ест и общается с аудиторией;
"файтинг" ㅡ слово, которым желают успеха в деле;
"скиншип" ㅡ физический контакт как средство выражения привязанности.
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Составители Оксфордского словаря указали, что отныне появление новых слов не ограничивается традиционными центрами английского языка в Великобритании и США.
"Они показывают, как азиаты в различных частях континента изобретают и обмениваются словами в своем собственном местном контексте, а затем знакомят с ними остальной англоязычный мир", - отметили составители.
Южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Джин Хо стал главным триумфатором премии "Оскар-2020". Лента победила в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший фильм на иностранном языке". Мировая премьера фильма состоялась 21 мая 2019-го.
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