Может быть более заразный: в Великобритании обнаружили 2 новых штамма коронавируса

В Великобритании обнаружили два новых штамма коронавируса. Фото: bolerotour

В Великобритании обнаружили еще 2 новых штамма коронавируса.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщили Sky News.

По словам Хэнкока, штамм может быть еще более заразный.

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Новую инфекцию коронавируса завезли из ЮАР. Случаи мутировавшего ковида обнаружили в 2 человек, которые путешествовали в Южную Африку несколько недель назад. Больные и те, кто с ними контактировал, находятся на карантине.

Министр заявил, что власти Великобритании "невероятно благодарны правительству Южной Африки за строгость их науки, открытость и прозрачность".

"Этот новый вирус вызывает большое беспокойство, поскольку он все-таки более заразен и, похоже, мутировал дальше", - прокомментировал Хэнкок.

Недавно стало известно, что обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса, который отличается особенно быстрым распространением, впервые зафиксировали 8 месяцев назад в Бразилии.