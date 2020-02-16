Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Девушка умерла после конкурса. Фото: telegram

23-летняя девушка умерла после конкурса по скоростному поеданию пирожных в Москве.

Инцидент произошел 15 февраля в одном из баров. Видео с конкурса опубликовал Telegram канал Life Shot.

Участники должны были съесть как можно больше десертов. Умершая попыталась прожевать сразу несколько пирожных. Вероятно, она подавилась.

После конкурса москвичка начала задыхаться и упала на пол. Врачи скорой помощи констатировали смерть.

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"Был конкурс, ели печенье. После конкурса они с подругой начали общаться и ей резко стало плохо. Она упала и все. Ей начали делать искусственное дыхание и вызвали скорую. Она пришла в бар с друзьями. Они постоянно здесь сидят. Ее позвали в бар друзья", - рассказал РЕН ТВ Александр, администратор бара.

Позже выяснилось, что погибшая страдала болезнью сердца. Перед конкурсом употребляла алкоголь.

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