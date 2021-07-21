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среда, 21 июля 2021 12:01

Москва стягивает ракеты к границам ЕС. Лондон отреагировал военными учениями

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Москва стягивает ракеты к границам ЕС. Лондон отреагировал военными учениями
Великобритания будет проводить учения ВВС для сопротивления РФ. Фото: Reuters

Великобритания планирует провести учения военно-воздушных сил из-за вероятныз размещений крылатых ракет РФ в Калининградской области.

Страна попадает в радиус поражения, пишет издание The Daily Telegraph.

О предстоящем обучение Exercise Agile Stance объявил начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Вигстон.

Страна боится повторить сценарий 7 декабря 1941 года, когда при нападении Японии на Перл-Харбор, США, были уничтожены более 200 единиц американской авиации.

"Нам необходимо взглянуть на текущую ситуацию как на вызов национальной безопасности и изучить перечень взлетно-посадочных площадок, которыми мы обладаем в Великобритании. Это звучит немного в духе холодной войны, но мы вынуждены вспоминать, как действовать в таких условиях", - сказал Вигстон.

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Переброска Россией современного вида вооружений, последнего поколения крылатых ракет на территорию Калининградской области была бы "шагом наверх по лестнице эскалации", отметил Вигстон.

В России пригрозили "непреднамеренным конфликтом" за размещение гиперзвуковых ракет в Европе. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ранее говорил о том, что с 2010 года в РФ продолжают изготавливать новые ядерные бомбы.

Калининградская область - самая западная в России, бывшая территория Восточной Пруссии. В 1945 году за итогам Второй мировой войны попала под контроль Советского Союза. В 1946-ом город Кенигсберг переименовали в Калининград, а область вместе с ним передали в состав РСФСР.

На этой небольшой территории - 15 тыс. кв км - Москва держит огромное количество войск и вооружения. В этом году здесь планируют сформировать полноценную мотострелковую дивизию. В 2018-ом в область перебросили оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". Артиллерийская бригада размещенного в регионе 11-го армейского корпуса в прошлом году получила дальнобойные реактивные установки залпового огня "Смерч" калибра 300 мм вместо "Градов". В этом году в области развернут дивизион сверхзвуковых комплексов "Бастион", способных поражать цели на расстоянии до 600 км. За последние годы в регион направили несколько дивизионов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Флотская авиация получила истребители Су-30СМ и модернизированные вертолеты Ка-27М.

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