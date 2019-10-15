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вторник, 15 октября 2019 12:23

Москалькова высказалась по второму обмену пленными

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Москалькова высказалась по второму обмену пленными
Дата нового обмена пока не определена. Фото: из открытых источников

Второй этап процедуры обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией еще не сформировался, о дате говорить пока рано.

Заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передают "РИА Новости".

"У меня сегодня в списке 36 человек, которые находятся в зоне моего особого внимания. Пока второй этап, мне кажется, что еще не сформировался. По времени лично мне пока непонятно", – сказала российский омбудсмен.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что процесс переговоров по обмену находится на решающей стадии. По его словам, новый обмен будет более сложным, в нем будут участвовать несколько групп людей. По словам президента Владимира Зеленского, дата нового обмена удерживаемыми лицами станет известна после саммита в "нормандском формате".

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