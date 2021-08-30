Мощный ураган "Ида" в США показали из космоса. фото

Французский астронавт МКС Тома Песке продолжает делиться яркими фотографиями Земли из космоса. В этот же раз мужчина продемонстрировал как выглядит из иллюминатора станции ураган "Ида", который вот-вот накроет США.

Фотографии он опубликовал на своей странице в Twitter.

Песке отметил, что его беспокоит тот факт, что стихийные явления с которыми регулярно борется человечество становятся все сильнее и чаще.

"Я надеюсь, что каждый на пути этого шторма будет подготовлен и останется в безопасности", - добавил астронавт.

Согласно информации New York Times ураган пока квалифицирован как тропический шторм 4 категории, однако скорость порыва его ветра почти достигает отметок 5 категории.

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Ураган в Хмельницкой области выломал деревья более чем на 100 га в Дунаевецком и Маковском лесничествах.