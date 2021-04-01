Мощное извержение вулкана заблокировало воздушное пространство Сицилии

Воздушное пространство на Сицилии заблокировали из-за очередного извержения вулкана Этна.

Облако дыма и пепла из юго-восточного кратера достигло высоты 9 км, сообщает Palermo.repubblica.it. Международный аэропорт Катании продолжает функционировать, но рейсы приостановили.

Фото: Reuters

"Из-за активности Этны воздушное пространство заблокировано для движения и ни один самолет не может совершить посадку или взлет", - говорится в сообщении.

Вулкан продолжает извергать в небо огромные капли лавы, в том числе в сторону Катании.

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Крупнейший действующий вулкан Европы Этна на восточном побережье Сицилии начал извергаться еще 16 февраля. Тогда также пришлось остановить работу международного аэропорта Катании. Вулканические камни повредили автомобили в населенных пунктах вблизи вулкана, а выброшенный во время извержения пепел осложнил движение по ряду автомобильных дорог.