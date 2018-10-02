Монашки в отпуске, слепые в кино - показали самые интересные работы мирового фотоконкурса

Организаторы конкурса фотографии Sony World Photography Awards показали фото участников соревнования этого года.
В конкурсе принимают участие участники из более чем 50 стран мира. Среди них есть профессиональные фотографы и любители, пишет Daily Mail.
Снимок айсбергов, которые застыли в замороженной воде на Шпицбергене, верблюды на фоне заката в Синьцзяне, Китай, утренний солнечный свет, который просачивается через отверстия в Тадж-Махале в Агре, Индия - неполный перечень работ, среди которых будут выбирать победителей.
В конкурсе принимают участие участники из более чем 50 стран мира. Среди них есть профессиональные фотографы и любители, пишет Daily Mail.
Снимок айсбергов, которые застыли в замороженной воде на Шпицбергене, верблюды на фоне заката в Синьцзяне, Китай, утренний солнечный свет, который просачивается через отверстия в Тадж-Махале в Агре, Индия - неполный перечень работ, среди которых будут выбирать победителей.
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Жюри одного из самых престижных фотоконкурсов в мире Hasselblad Masters Award раз в два года выбирает лучшие фотоработы. В этом году лучшие фотографии выбирали из более чем 30 тыс. заявок. Жюри называло "мастеров Хассельблад" в 11 категориях. Судьи выбрали 11 победителей из 9 стран. У каждого отметили свой уникальный стиль и мастерство.
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