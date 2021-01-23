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суббота, 23 января 2021 15:11

"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг

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&quot;Молодцы&quot;: в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
В российском городе Чита сотрудники ОМОНа отказались разгонять митинг. Скриншот с видео

В российском городе Чита сотрудники ОМОНа отказались разгонять митинг в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных.

Об этом сообщает команда Навального в своем Telegram-канале.

В ответ люди начали скандировать "Молодцы!" и хлопать в ладоши.

"Мы присоединяемся к благодарности и считаем, что силовики немедленно должны перестать бить мирных протестующих в Уфе, Москве, Кургане, Оренбурге и других городах, где сегодня были жесткие задержания", - отметили в штабе.

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23 января в России проходят акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. Соратники политика анонсировали митинги "Свободу Навальному!" в 93 городах России.

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