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понедельник, 22 марта 2021 12:49

Молния попала в четырех мужчин

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Молния попала в четырех мужчин
Мужчины упали после удара молнией / Triangle News

Четырех садовников в Индии поразила молния, когда они прятались под деревом во время ливня.

Несчастный случай зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как молния мгновенно сваливает троих мужчин. Четвертый упал на землю через несколько минут, успев вызвать скорую. Всех спешно доставили в ближайшую больницу в Манесаре. Об этом пишет Daily Mail.

Жертвы стояли под деревом, когда внезапно ударила молния. Их срочно доставили в частную больницу.

Один умер во время лечения, стальные трое в стабильном состоянии и проходят лечение в больнице.

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Дата
22
марта

Произошел самый крупный теракт в истории страны

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