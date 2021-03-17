"Молнии стали лабораторией для зарождения жизни на Земле" - ученые

Испеченный от удара молнии песок и горная порода, которые растворяясь в воде дали биомолекулы, необходимые для возникновения жизни / SWNS

Согласно новому исследованию, жизнь на Земле могла зародиться с ударов молний.

По словам ученых из Университета Лидса и Йельского университета, молнии могли создать химические вещества, необходимые для появления жизни на планете. Их компьютерный анализ показал, что на ранней Земле было почти в 10 раз больше молний, ​​чем сейчас. Об этом пишет Daily Star.

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Ученые предположили, что до квинтильона - 1 и 18 нулей - ударов молний ударило в нашу планету за миллиард лет. По их словам, это создало материал, содержащий достаточно много соединений фосфора на поверхности планеты для появления строительных блоков для жизни.

Предыдущие исследования предполагали, что метеориты создали органические соединения, необходимые для возникновения жизни на Земле между 3,5 и 4,5 млрд лет назад. Но в новом исследовании говорится, что это маловероятно, потому что в этот период количество метеоритов, упавших на Землю, резко уменьшилось.

"Эта работа помогает нам понять, как жизнь могла зародиться на Земле, и как она еще может формироваться на других, похожих на Землю планетах. Это делает удары молний важным элементом зарождения жизни", - говорит ведущий автор исследования, аспирант Йельского факультета наук о Земле и планеты Бенджамин Гесс.

Гесс и соавторы Сандра Пиазоло и Джейсон Харви из Университета Лидса объяснили, что биомолекулы, составляющих основу жизни, начинаются с фосфора. Фосфор уже был на планете, но плотно заключен в нерастворимых минералах на поверхности. Удары молнии превратили соединения в пригодные для использования формы, которые могли помочь в создании ДНК, РНК и других биомолекул, необходимых для жизни.

Компьютерное моделирование показало, что на ранней Земле ежегодно происходило 1-5 млрд ударов молний, ​​по сравнению с 560 млн в год сегодня. Из этих ранних вспышек ежегодно от 100 млн до 1 млрд ударов были о землю.