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четверг, 18 марта 2021 08:00

Молитва не помогла: коронавирус убил президента, который отрицал Covid-19

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Молитва не помогла: коронавирус убил президента, который отрицал Covid-19
В Танзании от коронавируса умер президент 61-летний Джон Магуфули, который отрицал Covid-19. Фото: REUTERS

В Танзании умер президент 61-летний Джон Магуфули.

Причиной смерти мог стать коронавирус и его последствия. Официально причину не разглашают, передает Bloomberg.

Магуфули отрицал наличие в стране Covid-19, призвал не носить маски и лечиться с помощью молитвы. Подчеркивал, что Танзания не будет закупать вакцины.

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Зимой Магуфули перестал появляться на публике. Последний раз участвовал в публичном мероприятии 24 февраля - он выступил на конференции в коммерческом центре в городе Дар-эс-Салам. 27 февраля Магуфули должен был принять участие в саммите лидеров стран Восточноафриканского сообщества, но вместо него в саммите принимала участие вице-президент Самия Хасан Сулуху.

Магафули подхватил коронавирус, писало тогда издание Financial Times. И долгое время не выходил на связь: он сначала лечился в Конго, а затем в Индии.

Конгрессмен от Республиканской партии Рон Райт, госпитализирован с диагнозом Covid-19, умер в больнице. Ему было 67 лет. Райт получил положительный результат теста на коронавирус и заявлял, что чувствует незначительные симптомы. Но в целом чувствует себя хорошо и продолжит работу из дома.

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18
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