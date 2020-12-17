Молдова вернула русскому языку статус международного

В Молдове приняли закон о русском языке. Фото: NewsMaker

Парламент Молдовы принял закон о функционировании языков на территории республики, который признает русский языком межнационального общения.

Закон единогласно поддержала парламентское большинство, в частности Партия социалистов и партия "Шор", сообщает "Интерфакс-Россия".

Теперь государственные служащие должны будут предоставлять информацию и отвечать на запросы граждан на русском языке - если этого потребует гражданин, обратившийся в органы власти. На русском языке также должны дублироваться инструкции для лекарств, названия производимых в стране товаров и услуг, таблички на учреждениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Санду планирует посетить Украину

Кроме того, "государство должно создавать все условия для использования и развития русского языка как языка межнационального общения".

А в случае, если чиновник не хочет пользоваться русским, закон предлагает ввести для него "личную ответственность".

В то же время чиновники все же обязаны владеть государственным языком республики.

Оппозиция назвала закон "токсичным" и начала блокировать заседание парламента.

Парламент Молдавии 3 декабря одобрил в первом чтении законопроект о закреплении за русским языком статуса межнационального общения и проголосовали за поправки, отменяющие запрет на вещание телеканалов РФ. Президент Молдовы Игорь Додон надеется успеть подписать закон "о повышении статуса русского языка в республике" до инаугурации новоизбранного президента Майи Санду.