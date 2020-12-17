Молдова вернула русскому языку статус международного

 
Ексклюзивы
1/5
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Просмотров: 360
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 261
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1449
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 423
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 720
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 360
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 693
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4554
Фото
Все фото
4
5
13
26
4
Беларусы получили премию им. Сахарова
Беларусы получили премию им. Сахарова
Кенгуру способны общаться с людьми не хуже собак
Кенгуру способны общаться с людьми не хуже собак
Собрали лучшие фотографии погодных явлений 2020 года
Собрали лучшие фотографии погодных явлений 2020 года
Ослепительные галактики, эфирные туманности: NASA обнародовало невероятные фото космоса
Ослепительные галактики, эфирные туманности: NASA обнародовало невероятные фото космоса
Дарт Вейдер и астронавт: ватиканский футуристический вертеп жестко раскритиковали католики
Дарт Вейдер и астронавт: ватиканский футуристический вертеп жестко раскритиковали католики
Видео
Все видео
Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"
Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"
Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения
Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения
Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу
Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу
Завод, где собирали айфоны, разгромили за долги: шокирующее видео
Завод, где собирали айфоны, разгромили за долги: шокирующее видео
В России смертник устроил взрыв у здания ФСБ
В России смертник устроил взрыв у здания ФСБ
Интервью
1/5
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 405
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 180
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4302
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 675
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 990
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 декабря 2020
1 Просмотров: 2043
Незручні запитання
– "Ти з Ваньою оргазм відчуваєш?" – спитала мене Люба. Я їй по секрету розказала, що ні. А з колишнім – кілька разів бувало. Я ...
четверг, 17 декабря 2020 02:45

Молдова вернула русскому языку статус международного

  Комментировать
Молдова вернула русскому языку статус международного
В Молдове приняли закон о русском языке. Фото: NewsMaker

Парламент Молдовы принял закон о функционировании языков на территории республики, который признает русский языком межнационального общения.

Закон единогласно поддержала парламентское большинство, в частности Партия социалистов и партия "Шор", сообщает "Интерфакс-Россия".

Теперь государственные служащие должны будут предоставлять информацию и отвечать на запросы граждан на русском языке - если этого потребует гражданин, обратившийся в органы власти. На русском языке также должны дублироваться инструкции для лекарств, названия производимых в стране товаров и услуг, таблички на учреждениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Санду планирует посетить Украину

Кроме того, "государство должно создавать все условия для использования и развития русского языка как языка межнационального общения".

А в случае, если чиновник не хочет пользоваться русским, закон предлагает ввести для него "личную ответственность".

В то же время чиновники все же обязаны владеть государственным языком республики.

Оппозиция назвала закон "токсичным" и начала блокировать заседание парламента.

Парламент Молдавии 3 декабря одобрил в первом чтении законопроект о закреплении за русским языком статуса межнационального общения и проголосовали за поправки, отменяющие запрет на вещание телеканалов РФ.

Президент Молдовы Игорь Додон надеется успеть подписать закон "о повышении статуса русского языка в республике" до инаугурации новоизбранного президента Майи Санду.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Молдова вернула русскому языку статус международного». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Боливар стал президентом объединенной Колумбии

Из-за пожара в цирке погибли 323 человека

Самое читаемое
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
6
 1 Просмотров: 30492
&quot;Умерла в муках&quot;: новые подробности об убийстве украинки в Черногории
"Умерла в муках": новые подробности об убийстве украинки в Черногории Просмотров: 20861
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование Просмотров: 17739
Министр иностранных дел РФ влип в международный скандал
Министр иностранных дел РФ влип в международный скандал Просмотров: 13248
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти 1 Просмотров: 11286
Мир
Боливар стал президентом объединенной Колумбии
Боливар стал президентом объединенной Колумбии
 Просмотров: 54
Американские спецслужбы прокомментировали кибератаку на правительственные структуры
Американские спецслужбы прокомментировали кибератаку на правительственные структуры Просмотров: 90
Из-за пожара в цирке погибли 323 человека
Из-за пожара в цирке погибли 323 человека
 Просмотров: 423
В России горел международный аэропорт
В России горел международный аэропорт Просмотров: 198
Коронавирус в мире: зафиксировали два антирекорда
Коронавирус в мире: зафиксировали два антирекорда Просмотров: 171
Больше всего комментируют
4
Татьяне Чорновил вручили обвинение в убийстве во время Майдана
4
Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку
3
Эффективны ли на самом деле тесты на Covid-19
3
На Шулявском мосту упали столбы, движение парализовано
3
Зеленский созывает украинских послов на совещание
Голосов: 244
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть