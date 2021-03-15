Молдова планирует ввести чрезвычайное положение

Высший совет безопасности Молдовы рекомендовала правительству и парламенту объявить в стране чрезвычайное положение сроком на две недели - в связи с ухудшением ситуации с Covid-19.

Об этом заявила президент Молдовы Мая Санду, сообщает Newsmaker.

"В связи с ухудшением ситуации и плохими прогнозами мы решили, что необходимо принять суровые меры. Речь идет о безопасности и интересы государства. На заседании мы выслушали жесткие замечания специалистов в области здравоохранения: потери можно сравнить с ежедневной катастрофой самолета с нашими гражданами. Поэтому пора перестать прятать голову в песок ", - отметила Санду.

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По последним данным, в мире зафиксировано 120 382 586 случаев заражения коронавируса, в том числе 2664262 летальных, выздоровели 96889452 лица.