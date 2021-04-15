Moderna предлагает делать больше 2 инъекций своей вакциной против коронавируса

Moderna хочет делать 3 инъекции вакцины вместо 2. Фото: Reuters

Американская компания по производству самых эффективных на рынке вакцин против коронавируса Moderna предложила делать уже привитым людям дополнительную инъекцию ежегодно.

Это должно защитить от новых штаммов, пишет Business Insider.

По словам представителей Moderna, американцы могут получить 3-ю дозу препарата уже в этом году. США и некоторые страны Запада достигли высокого уровня иммунизации. Однако их население входит лишь в 5% привитых.

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Компания надеется, что регулирующие органы дадут разрешение на ввод 3-й инъекции вакцины.

По мнению ученых, когда пандемия закончится, вирус станет похожим на сезонный грипп.

Американская компания Moderna изменила данные об эффективности своей вакцины против коронавируса после полгода исследований.