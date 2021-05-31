Модель хочет иметь самую большую грудь в Европе

Немецкая модель по прозвищу Мартина Бег, 33 года, после ряда операций изменила цвет кожи и увеличила грудь до примерно 180 см в обхвате.

Модель, которая снимается в ЕС и США, хочет иметь самые большие груди в Европе. Об этом пишет Daily Star.

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Модель когда-то имела белую кожу, маленькую грудь и работала стюардессой. В течение 17 лет она живет вместе с парнем, который не прочь ее изменений.

Бег говорит, что хочет такие большие груди, как Титаник. Она не планирует останавливаться и в дальнейшем будет увеличивать грудь.

Поклонники в соцсетях поддерживают ее планы дальнейшей пластической хирургии. Однако часть замечает, что такие изменения, могут повредить здоровью.

Кроме этого, носить их довольно трудно. Они мешают повседневной жизни. Возникают трудности при выполнении домашних дел, вождении. Ей приходится спать на спине или использовать много подушек, чтобы поддержать тело. Также она должна регулярно тренировать спину, чтобы избежать боли. Несмотря на эти проблемы, женщина в ближайшее время снова ляжет под нож.

Между тем, 24-летний британский студент Патрик Маст потратил более $18,5 тыс. в ботокс и наполнители, чтобы стать похожим на куклу Барби.