"Мисс Беларусь-2008" освободили из изолятора

Ольгу Хижинкову отпустили после 42 суток ареста. Фото: tut.by

"Мисс Беларусь-2008" Ольга Хижинкова, которую задержали во время протестов в Беларуси, вышла на свободу в Жодино.

Она отбыла 42 суток ареста. Рядом с изолятором Ольгу встречали близкие. Об этом сообщает Tut.by.

Хижинкову отпустили около 12.30.

Женщину задержали 8 ноября во время акции протеста, а через три дня ей присудили 12 суток ареста. В то же время свидетель ее задержания путался в показаниях, а дело в итоге отправлялась на доработку.

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Днем позже ее судили по той же статье и добавили еще 15 суток ареста. Вскоре над Хижинковой прошел третий суд, а срок ее ареста увеличился до 42 суток.

Ожидалось, что Ольга выйдет на свободу через 15 суток после третьего суда - 11 декабря. Ее пришли встречать десятки друзей, но люди в форме объявили им, что на свободу женщина не получится.

Журналистка TUT.BY, которая провела с Хижинковой 10 суток в одной камере, рассказала, что женщину держали в ужасных условиях.

В Беларуси 9 августа прошли выборы президента, которые с первых дней избирательной кампании сопровождались массовыми протестами против Александра Лукашенко. После массовых фальсификаций на выборах по всей стране начались протесты и забастовки, которые продолжаются уже четыре месяца. Белорусы требуют новых, честных выборов и освобождения политзаключенных. Многие протестующие подверглись преследованиям.