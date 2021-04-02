Миром распространяется новый штамм коронавируса, который может содержать до 40 мутаций

В Африке появился новый опасный штамм коронавируса. Фото: kt.kz

В Африке обнаружили новый штамм коронавируса, предположительно пришедший из Танзании.

Об этом заявил руководитель Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг, пишет DW.

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У граждан Танзании обнаружили новый штамм, когда те приехали в Анголу. Он может включать до 40 мутаций.

По словам медиков, пока нет данных об эффективности вакцин против этого нового патогена.

Нкенгасонг сообщил, что Танзания с середины 2020 года не дает статистику по заболеваемости коронавирусом у населения. Ограничительные меры в стране ввели позже, чем во всем мире. Карантин в Танзании никогда не был жестким.

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США заявил, что клеточный иммунитет, полученный после выздоровления от коронавируса, устойчивый к новым его штаммам.