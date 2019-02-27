Мир за секунду от катастрофы: начали воевать две ядерные страны

Пакистан уничтожил два военных самолета Индии Фото:twitter.com

Индия нанесла авиаудар по боевикам в пакистанском городе Балакот. В ответ Пакистан уничтожил два индийских военных самолета.

Конфликт может осложниться тем фактом, что и Пакистан, и Индия являются ядерными державами.

Власти Индии заявили, что удар был предупредительным после нападения смертника, который произошел накануне. По словам министра иностранных дел страны Виджая Ґокхале, боевики планировали новые атаки в Индии, пишет "Радио Свобода".

Операцию провели за 80 километров от линии разграничения, которая фактически является границей между подконтрольными Индии и Пакистанові частями региона Кашмир.

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В результате авиаудара, по данным индийских властей, было уничтожено много боевиков, включая их вожаками.

Пакистан оценил такие действия Индии как вторжение на территорию государства, заявив, что удар осуществили по лесной местности, где боевиков не было. Поэтому поднял собственные боевые самолеты для самообороны. Так, два истребителя Индии были ликвидированы.

Авиаудар, нанесенный Индией по территории Пакистана, стал первым за 48 лет – со времени последней войны между странами в 1971 году.

Напряженность между Исламабадом и Нью-Дели возросла после нападения смертника в Кашмире, в результате которого погиб по меньшей мере 41 индийский полицейский. Ответственность за нападение взяла на себя базирующаяся в Пакистане группировка "Джайш-э-Мохаммад". Индия обвинила Пакистан за это нападение, заявив, что власти соседней страны содействует боевикам. Исламабад обвинения отвергает. Индия уже давно обвиняет Пакистан в поддержке боевиков в Кашмире, фактически разделенном основном между Пакистаном и Индией (еще часть удерживает Китай). Обе страны претендуют на всю территорию и с 1947 года-за это уже имели две войны. Пакистан отвергает обвинения, заявляя, что оказывает дипломатическую поддержку кашмирской борьбе за право на самоопределение.