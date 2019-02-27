Мир за секунду от катастрофы: начали воевать две ядерные страны

 
Ексклюзивы
1/5
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Просмотров: 27
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1035
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 621
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
2 Просмотров: 2331
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1350
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 495
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 1881
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
1 Просмотров: 1413
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
1 Просмотров: 648
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
Просмотров: 927
Фото
Все фото
19
11
22
26
3
В Британии прошел ежегодный фестиваль викингов
В Британии прошел ежегодный фестиваль викингов
Красоту гор показали в черно-белых снимках
Красоту гор показали в черно-белых снимках
&quot;Красивые и забавные&quot; - итальянец фотографирует снимки людей из надгробий
"Красивые и забавные" - итальянец фотографирует снимки людей из надгробий
Можно увидеть в National Geographic: показали невероятные снимки с европейской фотопремии
Можно увидеть в National Geographic: показали невероятные снимки с европейской фотопремии
&quot;Доверия к президенту никакого нет&quot; - в России требовали отставки Путина
"Доверия к президенту никакого нет" - в России требовали отставки Путина
Видео
Все видео
"Именно Путин развязал войну в Украине" - убили одного из самых заметных критиков путинского режима
"Именно Путин развязал войну в Украине" - убили одного из самых заметных критиков путинского режима
На золотодобывающем руднике случился оползень: более 60 человек под завалами
На золотодобывающем руднике случился оползень: более 60 человек под завалами
По всему миру люди выходят на акции за освобождение Крыма
По всему миру люди выходят на акции за освобождение Крыма
300 автомобилей сгорели на авиашоу
300 автомобилей сгорели на авиашоу
Путина раскритиковала пенсионерка из России
Путина раскритиковала пенсионерка из России
Интервью
1/5
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1035
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1260
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4194
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2907
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Просмотров: 2304
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
3 Просмотров: 972
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
среда, 27 февраля 2019 09:59

Мир за секунду от катастрофы: начали воевать две ядерные страны

  Комментировать
Мир за секунду от катастрофы: начали воевать две ядерные страны
Пакистан уничтожил два военных самолета Индии Фото:twitter.com

Индия нанесла авиаудар по боевикам в пакистанском городе Балакот. В ответ Пакистан уничтожил два индийских военных самолета.

Конфликт может осложниться тем фактом, что и Пакистан, и Индия являются ядерными державами.

Власти Индии заявили, что удар был предупредительным после нападения смертника, который произошел накануне. По словам министра иностранных дел страны Виджая Ґокхале, боевики планировали новые атаки в Индии, пишет "Радио Свобода".

Операцию провели за 80 километров от линии разграничения, которая фактически является границей между подконтрольными Индии и Пакистанові частями региона Кашмир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ким Чен Ын прибыл на саммит с Трампом

В результате авиаудара, по данным индийских властей, было уничтожено много боевиков, включая их вожаками.

Пакистан оценил такие действия Индии как вторжение на территорию государства, заявив, что удар осуществили по лесной местности, где боевиков не было. Поэтому поднял собственные боевые самолеты для самообороны. Так, два истребителя Индии были ликвидированы.

Авиаудар, нанесенный Индией по территории Пакистана, стал первым за 48 лет – со времени последней войны между странами в 1971 году.

Напряженность между Исламабадом и Нью-Дели возросла после нападения смертника в Кашмире, в результате которого погиб по меньшей мере 41 индийский полицейский. Ответственность за нападение взяла на себя базирующаяся в Пакистане группировка "Джайш-э-Мохаммад".

Индия обвинила Пакистан за это нападение, заявив, что власти соседней страны содействует боевикам. Исламабад обвинения отвергает.

Индия уже давно обвиняет Пакистан в поддержке боевиков в Кашмире, фактически разделенном основном между Пакистаном и Индией (еще часть удерживает Китай). Обе страны претендуют на всю территорию и с 1947 года-за это уже имели две войны.

Пакистан отвергает обвинения, заявляя, что оказывает дипломатическую поддержку кашмирской борьбе за право на самоопределение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мир за секунду от катастрофы: начали воевать две ядерные страны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
февраля

"Именно Путин развязал войну в Украине" - убили одного из самых заметных критиков путинского режима

Самое читаемое
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
35
 Просмотров: 83200
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
33
 Просмотров: 28227
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
9
 Просмотров: 24966
&quot;Обострение&quot;: Сыроид возмутило поведение жены Луценко
"Обострение": Сыроид возмутило поведение жены Луценко 1 Просмотров: 12600
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 1 Просмотров: 11521
Мир
Поймали российского шпиона
Поймали российского шпиона Просмотров: 279
"Нечеловеческий восторг" - Ди Каприо высказался в отношении России
"Нечеловеческий восторг" - Ди Каприо высказался в отношении России Просмотров: 2115
"Именно Путин развязал войну в Украине" - убили одного из самых заметных критиков путинского режима
"Именно Путин развязал войну в Украине" - убили одного из самых заметных критиков путинского режима
 Просмотров: 540
США сформулировали новые санкции против России
США сформулировали новые санкции против России Просмотров: 207
За въезд в туристический город придется платить
За въезд в туристический город придется платить Просмотров: 288
Больше всего комментируют
12
MARUV не поедет на Евровидение
8
Окружение Порошенко разворовывало оборонку и торговало с Россией - СМИ
6
Газ может подешеветь в 2 раза
6
Freedom-jazz girls band отказались участвовать в Евровидении
5
Порошенко заговорил о полномасштабной войне с Россией
Голосов: 331
Голосование Почему "Шахтёр" слабо играет в обороне?
  • 1) продали Ракицкого
  • 2) неумение тренеров решить эту проблему
  • 3) недорабатывает опорная зона
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua