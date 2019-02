Мир за секунду от катастрофы: начали воевать две ядерные страны

Индия нанесла авиаудар по боевикам в пакистанском городе Балакот. В ответ Пакистан уничтожил два индийских военных самолета.

Конфликт может осложниться тем фактом, что и Пакистан, и Индия являются ядерными державами.

Власти Индии заявили, что удар был предупредительным после нападения смертника, который произошел накануне. По словам министра иностранных дел страны Виджая Ґокхале, боевики планировали новые атаки в Индии, пишет "Радио Свобода".

Операцию провели за 80 километров от линии разграничения, которая фактически является границей между подконтрольными Индии и Пакистанові частями региона Кашмир.

First photos emerge from the scene of Indian fighter jets downed by Pakistani forces; #Pakistan says it has captured one pilot alive. #IndianAirForce #India #Pakistan pic.twitter.com/3p5nJ0UZlU