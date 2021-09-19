Минздрав Беларуси планирует закупить 100 тысяч доз Pfizer

 
Ексклюзивы
1/5
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 22932
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Просмотров: 1404
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 2367
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 180
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 17037
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1674
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 3978
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 990
Легендарный преемник "Ракеты" с пассажирами поплыл в Канев - фото
Легендарный преемник "Ракеты" с пассажирами поплыл в Канев - фото
Просмотров: 3807
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Просмотров: 2421
Фото
Все фото
10
4
4
11
5
Прогулки по вулкану, Земля в лесу: лучшие фото пятницы
Прогулки по вулкану, Земля в лесу: лучшие фото пятницы
Космические туристы SpaceX показали удивительные фото на фоне Земли
Космические туристы SpaceX показали удивительные фото на фоне Земли
При строительстве обвалилась эстакада. Есть пострадавшие
При строительстве обвалилась эстакада. Есть пострадавшие
Школа на открытом воздухе, военный парад и гражданский полет в космос: лучшие фотографии прошедшего дня
Школа на открытом воздухе, военный парад и гражданский полет в космос: лучшие фотографии прошедшего дня
Украинцу в Беларуси грозит четыре года тюрьмы
Украинцу в Беларуси грозит четыре года тюрьмы
Видео
Все видео
Выборы в России: Путина поймали на нарушениях
Выборы в России: Путина поймали на нарушениях
Неизвестный стрелял по перехожих из арбалета. Минимум двое погибших
Неизвестный стрелял по перехожих из арбалета. Минимум двое погибших
КНДР показала запуск баллистической ракеты с поезда
КНДР показала запуск баллистической ракеты с поезда
Страну накрыло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые
Страну накрыло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые
В Белом доме не подтвердили предоставление Украине систем "Железный купол"
В Белом доме не подтвердили предоставление Украине систем "Железный купол"
Интервью
1/5
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2115
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 909
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 693
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1449
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 675
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
17 сентября 2021
Просмотров: 342
Діти та підлітки
Якщо маєш двох малих дітей і одну тинейджерку в родині – ти цілком можеш сприймати цей факт як благословіння. Бо на цьому контрасті багато чого ...
воскресенье, 19 сентября 2021 02:53

Минздрав Беларуси планирует закупить 100 тысяч доз Pfizer

  Комментировать
Минздрав Беларуси планирует закупить 100 тысяч доз Pfizer
Пока в Беларуси доступны вакцины российского и белорусского происхождения Спутник V и китайский препарат Sinopharm. Фото: Reuters

Минздрав Беларуси планирует закупить 100 тысяч доз Covid-вакцины Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского союза туристических организаций Беларуси.

"Министерство здравоохранения рассматривает закупку 100 тысяч доз американского препарата Pfizer, однако ведомство хотело бы быть уверенным, что в Беларуси будет такое количество желающих привиться данной вакциной", - сказано в сообщении.

Пока в Беларуси доступны вакцины российского и белорусского происхождения Спутник V и китайский препарат Sinopharm.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали наиболее эффективную вакцину против Covid-19

В Украине разрешили комбинировать Covid-вакцины производства Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Минздрав Беларуси планирует закупить 100 тысяч доз Pfizer». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Ради Бога, сядьте!&quot; - как знаменитый преемник &quot;Ракеты&quot; плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
10
 Просмотров: 22932
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре &quot;Слово и голос&quot;
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
26
 Просмотров: 17037
Соблазнительная наездница Белла Хадид и обнаженная актриса &quot;Пульса&quot; - что публикуют звезды в сети
Соблазнительная наездница Белла Хадид и обнаженная актриса "Пульса" - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 6696
Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото
Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото
5
 2 Просмотров: 3780
Ирина Шейк дерзко разделась на фотосессии и прокомментировала роман с бывшим Ким Кардашьян
Ирина Шейк дерзко разделась на фотосессии и прокомментировала роман с бывшим Ким Кардашьян
8
 Просмотров: 3087
Мир
Тысячи нелегальных мигрантов поселились под мостом на границе Мексики и США
Тысячи нелегальных мигрантов поселились под мостом на границе Мексики и США Просмотров: 36
Во Франции 150 байкеров устроили драку: есть погибшие и раненые
Во Франции 150 байкеров устроили драку: есть погибшие и раненые Просмотров: 135
В США успешно испытали баллистическую ракету. Видео
В США успешно испытали баллистическую ракету. Видео Просмотров: 306
Положил в рот петарду: в Польше во время протеста мужчина покончил с собой
Положил в рот петарду: в Польше во время протеста мужчина покончил с собой Просмотров: 576
В Афганистане талибы разрешили учиться в школе только мальчикам
В Афганистане талибы разрешили учиться в школе только мальчикам Просмотров: 261
Больше всего комментируют
10
"Один за другим улетают в рай" - умерли трое ветеранов дивизии "Галичина"
8
"Я напрягаюсь, когда слушаю русский" - секретарь СНБО остановил журналиста
3
Минобороны прекратило "боевые выплаты" воинам, которые защищают страну на Донбассе
3
Украина ввела санкции из-за выборов в Госдуму РФ и отравления Навального
3
Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень
Голосов: 64
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть