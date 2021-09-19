Минздрав Беларуси планирует закупить 100 тысяч доз Pfizer

Пока в Беларуси доступны вакцины российского и белорусского происхождения Спутник V и китайский препарат Sinopharm. Фото: Reuters

Минздрав Беларуси планирует закупить 100 тысяч доз Covid-вакцины Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского союза туристических организаций Беларуси.

"Министерство здравоохранения рассматривает закупку 100 тысяч доз американского препарата Pfizer, однако ведомство хотело бы быть уверенным, что в Беларуси будет такое количество желающих привиться данной вакциной", - сказано в сообщении.

Пока в Беларуси доступны вакцины российского и белорусского происхождения Спутник V и китайский препарат Sinopharm.

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