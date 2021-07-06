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вторник, 06 июля 2021 11:21

Минский суд приговорил оппозиционера Бабарико к 14 годам тюрьмы

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Минский суд приговорил оппозиционера Бабарико к 14 годам тюрьмы
Виктору Бабарико присудили 14 лет лишения свободы. Фото: the-village.me

Во вторник, 6 июля, верховный суд Беларуси вынес приговор экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико. Его считают одним из главных оппонентов самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщило издание DW.

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Судьи почти полностью удовлетворили требование прокуратуры, которая запросила наказание в виде лишения свободы на 14 лет.

По словам гособвинителя Сергея Гиргеля, прокуратура настаивает на отбывании наказания в исправительной колонии усиленного режима с лишением права занимать руководящие должности. Следствие якобы доказало виновность Бабарико и других фигурантов дела.

Для бывших руководителей Белгазпромбанка Дмитрия Кузьмича и Сергея Шабана прокуратура просила по 6,5 лет лишения свободы для каждого, а для Сергея Добролета, Александра Ильясюка и Кирилла Баде - по 5,5 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

В мае 2020-го Виктор Бабарико был выдвинут кандидатом на пост президента Беларуси и на тот момент считался главным соперником Александра Лукашенко. Бывшего банкира задержали 18 июня 2020 года по делу об "организации на базе Белгазпробанка преступной группы, занимавшейся выводом средств за границу". Бабарико оставался единственным фигурантом, который не признал свою вину. Другие обвиняемые заключили досудебные соглашения.

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06
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