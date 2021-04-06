Министры попались на посещении подпольных вечеринок в карантин

Во Франции нескольких министров якобы поймали на посещении подпольных вечеринок в ресторанах, которые должны быть закрыты из-за карантина.
Информацию об этом обнародовал телеканал М6.
Мероприятие снимали скрытой камерой. На кадрах видно, что официанты и гости не соблюдают дистанцию и не носят маски.
Один из организаторов - бизнесмен Пьер-Жан Шаленсон, владелец Palais Vivienne - рассказал, что был в двух или трех подпольных ресторанах на ужинах с членами правительства.
Сначала он анонимно разговаривал с журналистами, но когда скандал набрал обороты, бизнесмен раскрыл свое имя и сказал, что пошутил насчет министров.
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Со своей стороны министр внутренних дел страны Джеральд Дарманин поручил проверить данные. Правоохранители уже начали расследование, а журналисты передали им соответствующие материалы.
Если данные о вечеринках подтвердятся, то участникам, независимо от статуса, грозит штраф в размере 135 евро, а в отношении членов правительства - их могут отправить в отставку.
Франция с 3 апреля ввела общенациональный локдаун, который продлится минимум месяц.
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