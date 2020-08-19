Министром финансов Канады стала этническая украинка Христя Фриланд

Христя Фриланд, у которой есть украинские корни, назначена министром финансов Канады.
Она стала первой женщиной в истории страны, которая заняла этот пост, сообщает Toronto Sun.
Большая часть ее работы будет заключаться в планировании экономического восстановления страны в условиях продолжающейся пандемии Covid-19.
Также она продолжит выполнять обязанности заместителя премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Фриланд официально привели к присяге.
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Христе Фриланд 52 года. С 2015 по 2017 год она занимала должность министра международной торговли Канады, контролируя успешные переговоры относительно соглашения Канады о свободной торговле с Европейским союзом CETA. С 2017 по 2019 год занимала должность министра иностранных дел страны. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению.
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