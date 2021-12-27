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понедельник, 27 декабря 2021 15:46

Министр Испании призвал население есть меньше мяса, чтобы уберечь планету

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Министр Испании призвал население есть меньше мяса, чтобы уберечь планету
Испания на первом месте в ЕС по потреблению мяса. Фото: Reuters

Жителям Испании необходимо осознать огромное влияние употребления мяса - особенно говядины, выращенной на промышленных мегафермах - на окружающую среду, и соответствующим образом изменить свои привычки в еде.

Об этом сказал министр по защите потребителей Испании Альберто Гарсон.

"Люди здесь знают о роли, которую парниковые газы играют в изменении климата, но они, как правило, связывают это с автомобилями и транспортом", — сказал Гарсон.

Министр также добавил, что географическое положение страны делает ее чрезвычайно уязвимой к изменению климата.

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"Если мы не будем действовать, мы имеем дело не только с изменением климата — это будет тройной кризис: потеря биоразнообразия; загрязнение и изменение климата", — сказал он.

Гарсон сказал, что испанцы в среднем потребляют килограмм мяса в неделю, хотя рекомендованная органами здравоохранения норма – 200-500 граммов, и что Испания на первом месте в ЕС по потреблению мяса. За год его производят в стране 7,6 млн. тонн.

В публичной дискуссии слова министра подвергли критике, в том числе другие представители правительства. Он, защищаясь, заявил, что ждал такой реакции, но кто-то должен говорить об этом. "Другие страны, как Германия, Британия, Франция, существенно нас опередили в этом вопросе. Это впервые кто-то в правительстве Испании заговорил о том, о чем ученые говорят уже давно", - сказал министр Испании.

На Климатическом саммите в Глазго заключили новое соглашение, направленное на предотвращение опасного изменения климата. Впервые в истории она содержит четкий план по сокращению использования угля — ископаемого топлива, производящего больше выбросов парниковых газов.

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Дата
27
декабря

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