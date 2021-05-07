Минимальную зарплату утроили. Но за нее ее все еще не купишь 1 кг мяса

Женщина ищет пищу на помойке в столице Венесуэлы Каракасе. Пандемия усиливает социальный кризис в южноамериканской стране / Getty Images

Власти социалистической Венесуэлы утроили минимальную месячную зарплату, но инфляция в стране настолько высока, что за эту сумму еще нельзя купить даже 1 кг мяса.

Министр труда латиноамериканской страны Эдуардо Пинати объявил о повышении минимальной зарплаты на митинге в Каракасе. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Новая минимальная месячная зарплата составляет в пересчете $2,5. 1 кг мяса в Венесуэле стоит около $3,75. Когда-то богатая благодаря продаже нефти страна переживает четвертый год гиперинфляции и восьмой год рецессии.

Венесуэла переживает самый тяжелый экономический кризис в современной истории. Инфляция настолько высока, что экономика страны функционирует преимущественно с помощью долларов.

Президент-социалист Николас Мадуро столкнулся с международными санкциями за авторитарные репрессии и притеснения демократии. Западные страны стремятся свергнуть его режим и не признают Мадуро законным главой страны. Зато глава государства давно перестал объявлять о масштабных повышение зарплаты, как это было при его наставнике и предшественнике, покойном президенте-социалисте Уго Чавесе.