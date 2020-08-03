Микроавтобус упал в оросительный канал, есть погибшие

В Египте микроавтобус упал в оросительный канал. Фото: Al Youm As Sabi

В Египте, недалеко пирамид Гизы микроавтобус с людьми упал в оросительный канал.

Водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся и упал в канал, передает портал Al Youm As Sabi.

Спасателям удалось спасти 7 человек, еще 8 - погибли.

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Авария произошла 2 августа примерно в восемь часов вечера к югу от Каира.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Египте в ДТП ежегодно погибают 12 000 человек.