Микроавтобус упал в оросительный канал, есть погибшие

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 2133
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 2997
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 819
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 6282
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 918
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 783
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 576
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 891
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4653
Фото
Все фото
14
5
3
7
9
&quot;Путина в отставку&quot;: в Хабаровске продолжаются протесты
"Путина в отставку": в Хабаровске продолжаются протесты
В Беларуси состоялся рекордный митинг против Лукашенко
В Беларуси состоялся рекордный митинг против Лукашенко
Все было в присутствии ребенка: новые подробности расчленения тела рэпера из Украины
Все было в присутствии ребенка: новые подробности расчленения тела рэпера из Украины
Поезд сошел с рельсов на мосту и загорелся
Поезд сошел с рельсов на мосту и загорелся
Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей
Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей
Видео
Все видео
Ад в Калифорнии: вспыхнули лесные пожары
Ад в Калифорнии: вспыхнули лесные пожары
Вице-президент США попал в аварию
Вице-президент США попал в аварию
NASA запускает вертолет и марсоход для поиска жизни на Красной планете
NASA запускает вертолет и марсоход для поиска жизни на Красной планете
Россия отправила наемников, чтобы сорвать выборы в Беларуси - БелТа
Россия отправила наемников, чтобы сорвать выборы в Беларуси - БелТа
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 6282
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 675
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 576
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1071
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
понедельник, 03 августа 2020 03:15

Микроавтобус упал в оросительный канал, есть погибшие

  Комментировать
Микроавтобус упал в оросительный канал, есть погибшие
В Египте микроавтобус упал в оросительный канал. Фото: Al Youm As Sabi

В Египте, недалеко пирамид Гизы микроавтобус с людьми упал в оросительный канал.

Водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся и упал в канал, передает портал Al Youm As Sabi.

Спасателям удалось спасти 7 человек, еще 8 - погибли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автобус с украинцами вылетел с дороги и перевернулся: много пострадавших

Авария произошла 2 августа примерно в восемь часов вечера к югу от Каира.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Египте в ДТП ежегодно погибают 12 000 человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Микроавтобус упал в оросительный канал, есть погибшие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать
Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать Просмотров: 56315
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
16
 Просмотров: 21673
Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
8
 Просмотров: 18873
Быстрый завтрак: как оригинально подать яичницу с зеленью
Быстрый завтрак: как оригинально подать яичницу с зеленью Просмотров: 11520
В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод
В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод 2 Просмотров: 10458
Мир
Расшифровали иероглифы на скалах в пустыне
Расшифровали иероглифы на скалах в пустыне Просмотров: 45
Митинг против карантина: пострадали 45 полицейских
Митинг против карантина: пострадали 45 полицейских Просмотров: 117
Турция взялась за масштабное исследование мутаций Covid-19
Турция взялась за масштабное исследование мутаций Covid-19 Просмотров: 90
"Достаточно!" США вводят санкции против китайских IT-компаний
"Достаточно!" США вводят санкции против китайских IT-компаний Просмотров: 405
В Белом доме подтвердили дату президентских выборов
В Белом доме подтвердили дату президентских выборов Просмотров: 162
Больше всего комментируют
7
Сообщили о смерти легендарного комбата "Червня"
3
Расстреляли эвакуационную группу: имена всех воинов, погибших на Донбассе в июле
3
Я не доставлю вреда Украине - Кравчук
2
Дешево и удобно: как сделать лежаки и гамаки своими руками
2
Кулеба рассказал, чего будут требовать в переговорах с Россией по Донбассу
Голосов: 429
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua