Мигранты забросали камнями польских пограничников

Мигранты пытались прорваться в Польшу. Фото: DW

В течение прошлых суток польскую границу со стороны Беларуси пытались нелегально перейти 76 мигрантов.

На участке, охраняемом погранзаставой в Черемше, 20 мигрантов устроили штурм и забросали пограничников камнями. Всех людей задержали, сообщает пограничная служба Польши.

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Польская армия сообщила об исчезновении одного из своих военнослужащих на границе с Беларусью. Солдат 11-го артиллерийского полка "исчез во время исполнения своих обязанностей" на границе.

Белорусские пограничники заявили, что объявленный пропавшим Варшавой польский солдат попросил "политического убежища" в Беларуси, потому что он не согласен с жесткой позицией Польши по поводу беженцев.

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По данным Минска, мужчину арестовали вечером 16 декабря на белорусской стороне границы. При этом польская сторона не подтверждает информацию о том, что военный перешел на белорусскую сторону, чтобы просить там убежища.

В связи с наплывом мигрантов из Белоруссии Польша разместила на границе десятки тысяч солдат. С начала года тысячи мигрантов-многие из них с Ближнего Востока прибыли через Беларусь на внешние границы ЕС, пытаясь перебраться в Польшу или страны Балтии. ЕС обвиняет самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко в том, что он целенаправленно доставлял мигрантов из кризисных регионов Беларуси, чтобы переправить их в ЕС и тем самым дестабилизировать ситуацию в Европе. Минск отвергает эти обвинения. 12 декабря 55 мигрантов ночью силой пытались прорваться в Польшу с территории Беларуси. Иностранцы бросали в силовиков камни. Один военнослужащий пострадал.