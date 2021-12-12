Мигранты пытались прорваться в Польшу, пострадал пограничник

55 мигрантов пытались прорваться из Беларуси в ЕС. Фото: Reuters

55 мигрантов ночью силой пытались прорваться в Польшу с территории Беларуси.

Иностранцы бросали в силовиков камни. Один военнослужащий пострадал, сообщает Пограничная служба Польши в Twitter.

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"Сегодня на отрезке, охраняемом пограничной заставой в Черемсе, группа из 55 агрессивных лиц пыталась силой пересечь границу. Одному военному ВС Польши камень попал в лицо, на месте ему оказана помощь", - говорится в сообщении.

Во время нападения на польских пограничников вечером 23 ноября пострадал один из военных. Он получил травму головы после атаки мигрантов камнями и палками. Мужчине оказали медицинскую помощь.