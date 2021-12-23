МИД опроверг слова Путина о подготовке Украиной наступления на Донбассе

Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что Украина планирует наступление на оккупированные россиянами части Донецкой и Луганской областей / Reuters

В Министерстве иностранных дел Украины говорят, что слова главы Кремля Владимира Путина о якобы подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе, неправдивые.

Об этом рассказал спикер МИД Олег Николенко в комментарии "УП".

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"Заявление президента России о якобы подготовке Украиной военной операции на Донбассе не соответствует действительности. Украина стремится исключительно к миру. Постоянные усилия украинского руководства для сдвига с места мирного процесса, в первую очередь в "нормандском формате", ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта", - сказал Николенко.

В МИД Украины призвали Россию сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении вооруженного конфликта в Донбассе.

В начале 2022 года в Женеве состоится двусторонняя встреча между Россией и США. На встрече будет подниматься вопрос о нерасширении границ НАТО. Об этом заявил Путин на пресс-конференции 23 декабря.